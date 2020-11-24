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  4. Motosiklet hırsızları jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı

Motosiklet hırsızları jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı

24.11.2020 17:26 | Son Güncelleme:
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Motosiklet hırsızları jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı

Düzce’de motosiklet çalan hırsızlar Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Düzce’de motosiklet çalan hırsızlar Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Motosikletler sahiplerine teslim edildi.
Düzce merkeze bağlı Doğanlı Köyü’nde 2 motosiklet hırsızlar tarafından çalındı. Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlattı. Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, bölgede güvenlik kamerası çalışması yaparak hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Yapılan takip sonucu 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Çalıntı motosikletler ele geçirilirken, şahıslar ekipler tarafından gözaltına alındı. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motosikletler sahiplerine teslim edildi.

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