Motosiklet hırsızlarına karşı alabileceğiniz en iyi önlemlerden birisi olan disk kilidi önerileri

Motosiklet sürücülerinin en büyük problemleri arasında motosikletlerini hırsızlardan korumak yer alıyor. Bu sorunu tamamen çözmek için hem pratik hem kullanışlı bir yöntem olan disk kilitleri, alarmlı veya alarmsız modellere sahip. Sağlam kilit mekanizması, kolay kullanımı, alarm ile uyarabilmesi ve birçok dış etkene karşı dayanıklı yapısıyla ön plana çıkan, en iyi disk kilidi modellerini birlikte inceleyelim.

Disk Kilidi Ne İşe Yarar?

Bazı kullanıcılar "Disk kilidi nedir?" veya "Disk kilidi ne işe yarar?" diye merak edebiliyor. Disk kilidi; motosikletin fren diskine takılan, motosikletin itilerek uzaklaştırılmasını önleyen basit bir mekanizma. Alarm seçeneğiyle de güçlendirilebilen bu ürünler, paslanmaz çelik malzemeden üretiliyor. Alarmlı modeller, hareket sensörü sayesinde motosiklete dokunulduğu anda uyarı veriyor ve araç sahibinin tehlikelerden haberdar olmasını sağlıyor.

1. Disk kilidi tavsiyesi arayanlara: Keenso Motosiklet Alarmı Disk Kilidi

Disk kilitleri motosikletinizi çalınma ve hırsızlıktan korumanın yanı sıra, aynı zamanda motosikletinizi park ettiğiniz yerde güvende tutmanıza da yardımcı olur. Özellikle motosikletinizi açık alanlarda park ettiğinizde, disk kilidi kullanmanız önerilir. Disk kilidi, motosikletinizin hareket ettiğini veya sarsıldığını tespit eder ve alarm sistemi tarafından uyarı verir. Oldukça hassas bir ayarı olan Keenso Motosiklet Alarmı Disk Kilidi, 110 desibel gücüyle hırsızları caydırıcı bir etki yaratır. Motosikletin disk kısmında yer alan boşluklara takılan ürün, motosikletin ilerlemesini engellediği gibi yüksek sesli uyarı alarmıyla etraftakileri uyararak dikkati o yöne çeker. Altı adet düğme şeklinde pil ile çalışır ve "Bip!" sesiyle alarm durumunda kilitlenir. Yüksek kaliteli paslanmaz malzeme ile dövme çelik materyalden üretilir. Su geçirmez özelliğiyle yağmurdan etkilenmeden çalışabilir. Altı milimetre genişliğindeki pimi, kırılması zor bir engel yaratır.

2. Kaliteli seçeneklerden biri: KRASER KR14S Motosiklet Kilidi Hırsızlığa Karşı Disk Kilidi

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Anahtarının sizde bulunduğu disk kilitleri motosikletin siz istemeden başkaları tarafından hareket ettirilmesini önler. Bu sebeple motosiklet park edildiği takdirde, çalınma riski olmasa dahi, alarmlı disk kilidi kullanmak size avantaj sağlar. Böylelikle herhangi bir şekilde birisi motosikletinize dokunursa siz de bundan haberdar olabilirsiniz. KRASER KR14S Motosiklet Kilidi hem alarmlı hem alarmsız olarak kullanılabilen ürünler arasında yer alıyor. Motosikletinizin gözden uzak bir noktada durduğunu düşünüyorsanız veya gece park ettiğinizde güvende kalmasını istiyorsanız alarmını açık bırakabilirsiniz. Kilidi aktif hâle getirdikten sonra sekiz saniye içinde kilitlendiğinde alarm aktif bir şekilde motosikletinizi koruma altına alır. Olası bir hırsızlık durumunda, motosiklet hareket ettirilmeye çalıştığı anda alarm çalmaya başlar. 120 desibel kuvvetindeki ses her yerden rahatça duyulabilir ve sadece anahtarla kapatılır.

3. Disk kilidi önerisi arayanlara: FR SECURITE Fr114S Hırsızlığa Karşı Korumalı Kilit

Motosikletin ön veya arka tekerine takılarak kullanılabilen disk kilitleri pratik kullanımı nedeniyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Bağımsız laboratuvarda farklı aletler kullanılarak test edilen FR SECURITE Fr114S Hırsızlığa Karşı Korumalı Kilit; testere, makas, çekiç ve kol gibi ürünlere karşı dayanım sergiliyor. Laboratuvarlardan "güvenli" onayı alan ürün, aynı zamanda sigorta ve kasko uygulamalarında kullanmak için SRA sertifikasına sahip. Bu sayede olası bir olumsuz durumda motosikletinizi güvence altına aldığınıza dair sigorta firmalarına başvuru yapma imkânı bulabiliyorsunuz. Kilit, 14 milimetrelik bir çelik aks ile motosikletinizi güvence altına alıyor. Dış gövdesi ise paslanmaz çelik kullanılarak üretiliyor. Ürün ile birlikte hatırlatma kablosuyla beraber üç adet anahtar geliyor. Hatırlatma kablosu motosikletin disk kilinden uzatılarak debriyaj ya da fren koluna takılıyor. Böylelikle disk kilidini unutup motosiklete bindiğiniz anda kilidi çıkartmadan gitmenizi engelliyor. Kompakt boyutu sayesinde her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.

4. Güçlü uyarı sesiyle: Locks Motosiklet Alarmlı Disk Kilidi

"Disk kilidi nasıl takılır?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Disk kilidi, kullanması oldukça basit ürünler arasında yer alır. Tek yapılması gereken, diskin boşluk bir bölgesine kilidin anahtar mekanizmasını denk getirerek pimin geçmesini sağlamak. Kilidi aktif ettiğiniz an kendisini kapatarak anahtarsız açılamaz hâle gelir. Bu sebeple de motosiklet hareket ettirilmek istendiği takdirde kilide takılır ve ilerlemez. Locks Motosiklet Alarmlı Disk Kilidi, 110 desibel ses ikaz gücüne sahip. Böylelikle daha hırsızlar çalmaya yeltendiği anda siz, müdahale etme şansı yakalarsınız. Hem görüntü hem ses açısından hırsızları caydırıcı etki yapar. Sarı fosforlu rengiyle dikkat çeken ürün bu sayede hem hırsızların dikkatini çekerek onları olası bir girişimden uzak tutuyor, hem de kilidi taktığınızı unutmanız hâlinde dikkat çeken rengiyle size kendini hatırlatıyor. Ürün, bir adet yedek anahtarla birlikte gönderiliyor.

5. Kompakt tasarımıyla öne çıkan: Pilipane Motosiklet Disk Kilidi

Pilipane Motosiklet Disk Kilidi küçük ve kompakt yapısıyla ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. Motosikletinizin diskine takıldıktan sonra sürülerek çalınmasını tamamen engelleyen bu sistem, disk üzerine bir kilitle tutunarak tekerleğin dönmesini engelliyor. Bu sebeple sadece çalınma değil herhangi bir şekilde motosikletin yer değiştirilmesini de önlemiş oluyor. Motosikletiniz ile gezintiye çıktığınızda yanınızda taşıyabileceğiniz kompakt bir ürün arıyorsanız Pilipane Motosiklet Disk Kilidi ideal seçeneklerden biri. Yüksek paslanmaz çelik gövdeye sahip olan ürünün içerisinde çinko kilit çekirdeği kullanılmış. Çok katmanlı özel kilit yapısı herhangi bir şekilde dışarıdan müdahaleyle kilidin açılmasını önlüyor. Su geçirmez özelliğe de sahip olması, ürünün her türlü hava koşulunda sorunsuz kullanılmasını sağlıyor. Kilitle beraber biri yedek olmak üzere toplam iki adet anahtar kullanıcıya ulaşıyor.

6. Değiştirilebilir parçalarla ömür boyu kullanma imkânı: RADIKAL Disk Kilidi

RADIKAL Disk Kilidi, üzerinde yer alan LED ışığı ve uyarı ses teknolojisiyle hatırlatma kablosuna ihtiyaç duymadan kullanılabilen ürünler arasında yer alıyor. Ürünün üzerinde yer alan LED ışık, karanlık yerlerde kendini belli ediyor. Uyarı sesi ise motosiklete binildiğini anladığı anda sinyal veriyor, kilit açılmazsa alarm çalıyor. Hem alarmlı hem alarmsız çalışabilen ürünün patentli elektronik devresi arıza yaparsa kolay bir şekilde değiştirilebiliyor. Bu da herhangi bir şekilde alarm özelliğinin bozulması hâlinde sizi bütün kilidi değiştirme derdinden kurtarıyor. Tamamen dışa kapalı olarak üretilen alarm modülü mühürlenerek su geçirmez özellik sergilemesi sağlanıyor. Bu sayede yağmurlu havalarda da sorunsuz bir şekilde motorunuzu kilitleyebiliyorsunuz. Ürünün bir diğer ön plana çıkan özelliği ise lityum batarya pilinin değiştirilebilir olması. Yaklaşık üç yılda bir tükenen batarya, kolay değiştirilebilir bir özelliğe sahip. Böylelikle kilidi neredeyse ömür boyu kullanabilirsiniz.

7. Paslanmaz çelik kilidiyle: Mysbiker Disk Fren Kilidi

Mysbiker Disk Fren Kilidi, bir buçuk metrelik hatırlatma kablosuyla kullanıcıya ulaşıyor. Disk kilidi motosikletinizi hırsızlara karşı korurken hatırlatma kablosu ise sizin disk kilidini unutma ihtimalinizi ortadan kaldırıyor. Eğer disk kilidini unutup motosikleti sürmeye kalkarsanız bu güçlü cihaz sayesinde aracı kullanmanız mümkün olmaz. Tek yapmanız gereken hatırlatma kablosunu motoru kilitledikten sonra takmak. Aynı zamanda alarm ile desteklenen ürün, hareket sensörü sayesinde en ufak bir etkileşimde 110 desibel ses çıkararak sizi uyarıyor. Böylelikle motosikletiniz görüş açınızda olmasa dahi güvenliğinden haberdar olabiliyorsunuz. Su geçirmez özelliği sayesinde kilidi her türlü hava koşulunda kullanılabiliyorsunuz.

8. Hırsızlara dur demenin zamanı geldi: Urban Security UR6 Disk Kilidi 120 db Alarm

Urban Security UR6 Disk Kilidi 120 desibel alarm, hırsızları motosikletinizden uzak tutuyor. En iyi disk kilidi seçenekleri arasında yer alan ürün, altı milimetrelik bir pin sayesinde motorunuzu güvenceye alıyor. Motosikletinizin diskinde yer alan deliklerden geçerek kilitlenen mekanizma bu sayede motosikletin yabancılar tarafından itilerek götürülmesini engelliyor. Tekerin dönmesini engellediği için kilidi ister arka ister ön tekerde kullanabilirsiniz. Üstelik motosiklete dokunulduğu anda alarm devreye girerek sizi uyarıyor ve hırsızlar üzerinde caydırıcı bir etki yaratıyor. Su geçirmez özelliği bulunan ürün, hafif olması için ABS kapakla desteklenmiş. ABS kapak aynı zamanda motosikletin diskinin çizilmesini de önlüyor. Kilidi ister alarmı açık ister kapalı şekilde kullanın, motosikletinizi güvende tutun.

9. Çift kilitli mekanizmasıyla: URBAN UR910S Motosiklet Fren Diski Kilidi Alarmlı 120 dB

URBAN UR910S Motosiklet Fren Diski Kilidi, alarmlı veya alarmsız olarak kullanılabiliyor. Böylelikle duruma göre motorunuzu göremediğiniz bir yere parka edebilir, alarmını açarak sorunsuz bir şekilde oradan ayrılabilirsiniz. Pratik ve kolay bir kullanıma sahip olan ürün, sağlam ve su geçirmez yapısıyla ön plana çıkıyor. Zorlu hava koşullarında dahi aynı şekilde motorunuzu korumaya devam ediyor. Çift kilitli mekanizması açılmasını imkânsız bir hâle getiriyor. Bunun yanı sıra güçlendirilen gövdesi matkap gibi işlemlere dayanıklı bir yapıda bulunuyor. Anti-Pick özelliği sayesinde hırsızların kilit açma işlemlerine karşı da dayanıklılık gösteriyor, hırsızlar dışarıdan bir müdahaleyle kilidi açamıyor. Hırsızların en küçük girişiminde yüksek sesli uyarı mekanizmasıyla sizi haberdar edecek olan ürün, geceleri rahat uyumak için motosiklet sahiplerinin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Üzerinde yer alan CR2 lityum pil, uzun süreli dayanım ve uzun ömürlü kullanım sunuyor.

10. Güvenilir marka, kaliteli malzeme: Urban UR59 Fren Diski Kilidi

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Sertleştirilmiş çelikten üretilen Urban UR59 Fren Diski Kilidi, 14 milimetrelik kilitleme mekanizmasıyla hırsızlar için aşılması zor bir engel oluşturuyor. Özellikle orta seviyede hırsızlık riski olan yerlerde destekleyici olarak kullanılabilen ürün, anti-pick özellikli bir kilit mekanizmasına sahip. Yani hırsızların dışarıdan kilitle oynayarak mekanizmayı serbest bırakması neredeyse imkânsız. Kompakt yapısıyla kullanımı kolay olan ürün, sarı fosforlu rengi sayesinde dikkat çekici bir görüntü ortaya koyar. Ürünü sadece disk kilidi olarak kullanabileceğiniz gibi bir zincir eklemesi yaparak hem disk kilidi hem normal kilit olarak kullanabilirsiniz. Bu yönüyle rakiplerine üstünlük sağlarken kaliteli malzemesiyle ise kullanıcılara güven veriyor.