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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

19.03.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi İstanbul yol ayrımı mevkiinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi İstanbul yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Ö. idaresindeki 67 AAE 181 plakalı motosiklet kavşakta manevra yapan 67 TM 500 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Onur Ö.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçede yer alan özel hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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