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Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Dolar'ın (26) kullandığı 45 EK 796 plakalı motosiklet, Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde park halindeki 35 R 0197 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Tolga Altun, savrularak 5 metre yüksekliğindeki köprüden düştü.

Yaralı sürücü ile Altun, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa trafik kazası Turgutlu

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