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Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

12.04.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde motosiklet sürücüsünün kamyonun altında kalarak ölümden son anda kurtulması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Akçay Caddesi'nde meydana geldi.

Harun A., idaresindeki kamyonla 564. sokağa dönmek isterken yine sağından gelip Eski İtfaiye Kavşağına devam etmekte olan Mihail Mehmet B. yönetimindeki motosiklete çarptı. Kamyonun iki tekerinin arasında kalarak son anda ezilmekten kurtulan motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Balıkesir

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