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Motosikleti kaşla göz arasında böyle çaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.09.2020 11:23 | Son Güncelleme

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir hırsız park halindeki motosikleti kaşla göz arasında çaldı. 7 saniye süren hırsızlık olayında motosiklet sahibinin hırsızı yakalamak için koşması fayda etmedi. Polis, eşkali belirlenen hırsızı ve çaldığı motosikleti arıyor.

İlginç hırsızlık olayı gece saat 23:30 sıralarında Çarşı Mahallesinde meydana geldi.

Fatih Korkmaz isimli şahıs motosikletiyle Çarşı mahallesi, Şehit Er Mehmet Aydın sokaktan geçerken bir arkadaşıyla karşılaşarak sohbet etmeye başladı. Sohbet uzayınca Fatih Korkmaz motosikletini park ederek arkadaşının yanına gitti. O sırada motosikletle oradan geçen ve kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs Fatih Korkmaz’a ait motosikletin anahtarının üzerinde olduğunu fark ettiler.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Etrafta bir tur attıktan sonra şahıslardan biri motosikletin yanına yaklaştı ve çalıştırarak oradan hızla uzaklaştı. Motosikletinin çalıştığını duyan Fatih Korkmaz hırsızın peşinden koştu ama yetişemedi. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında motosiklet sahibinin çalınan motosikletini ve hırsızı yakalamak için koşuşturması dikkat çekti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis hırsızı ve çaldığı motosikleti yakalamak için çalışma başlatırken, son günlerde Köşk ilçesinde artan hırsızlık olayları vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

(İHA)

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