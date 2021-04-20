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Motosikletin çarptığı küçük kız: Ölmek istemiyorum

20.04.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da karşı yola geçmek isteyen 14 yaşındaki kız çocuğu, motosiklet çarpması sonucu yaralandı. Korku içinde sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini bekleyen M.S., 'Ölmek istemiyorum' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Motosikletin çarptığı küçük kız: Ölmek istemiyorum

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. G.A.'nın kullandığı 07 GN 511 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.S. adlı kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalt zemine düşen çocuğu görenler, yardımına koştu.

KAZA ŞOKUYLA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: ÖLMEK İSTEMİYORUM!

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada kazanın şokunu yaşayan ve korkan küçük kız, "Ölmek istemiyorum" diyerek, ağladı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı M.S., ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

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Motosiklet sürücüsü G.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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İHA

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