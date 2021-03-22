Motosikletine çarptıkları hurda kağıt toplayan genci darbettiler

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi üzerinde meydana geldi. Üzerinden kimlik bilgisi çıkmayan Suriyeli genç, hurda kağıt toplamak için motosikleti ile birlikte Fener Caddesi üzerinde bir çöp konteynerinin yanına yaklaştı. Bu sırada Ömer B. (18) yönetimindeki kamyonet, yabancı uyruklu gencin motosikletine çarptı.

Kaza sonrası araçtan inen Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç., çıkan tartışmanın ardından Suriyeli genci yumruk, taş ve sopa ile darbetti. Suriyeli genç başına aldığı darbelerle baygınlık geçirirken, şüpheliler ise gencin motosikletinin üzerinden kamyonetle geçip, ardından yakmaya çalıştı.

ÇEVREDEKİLERİN TEPKİSİ ÜZERİNE ŞÜPHELİLER KAÇTI

Çevredeki vatandaşların tepkisi ile saldırganlar olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki Suriyeli genci Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 KİŞİDEN 2'Sİ YAKALANDI

Polis, görgü tanıkların verdiği eşkal doğrultusunda şüphelilerin Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç. olduğunu belirledi. Olayla ilgili başlatılan çalışmada plakası belirlenen kamyonet, Fener Mahallesi 1907 sokak üzerinde park halinde bulundu. Çevrede yapılan aramalarda şüphelilerden Ömer B. 1907 sokakta, Ali R. ise 1977 sokak üzerinde yakalandı. Diğer şüpheli Hakan Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.