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Motosikletiyle bariyere çarpan sürücü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 06:10 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Hal Bağlantı Yolu'nda dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı.

Motosikletiyle bariyere çarpan sürücü yaralandı

Kaza, Hal Bağlantı Yolu girişinde 05:00 sıralarında meydana geldi. Fatih Y. idaresindeki motosiklet, Hal Bağlantı Yolu'na girdiği esnada bir anda dengesini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Fatih Y. ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin yaptığı kontrolde Fatih Y.'nin 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi. Motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa motorsiklet trafik kazası

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