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  4. Motosikletli sürücü adeta dehşeti yaşadı! Kaldırıma çarpıp böyle yuvarlandı

Motosikletli sürücü adeta dehşeti yaşadı! Kaldırıma çarpıp böyle yuvarlandı

20.05.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da motosikletin kaldırıma çarparak yuvarlanması sonucu ehliyetsiz yabancı uyruklu sürücünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzeri Gölcük Meydanı mevkiinde meydana geldi.

Gölcük Meydanı’ndan Kumyol Caddesi’ne çıkan Gaffar M.’nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.

Kaza sonrası yaralanan Özbekistan uyruklu Gaffar M., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan sürücü Gaffar M.’ye ve araç sahibine toplam 16 bin 380 lira para cezası kesildi.

(İHA)

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