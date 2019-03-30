HABER

Mount and Blade 2: Bannerlord için bir kapalı Beta düzenlenecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

Uzun zamandır geliştirilen ve hâlâ resmi çıkış tarihi belli olmayan Mount and Blade 2: Bannerlord için kapalı beta sinyalleri verildi.

Mount and Blade 2: Bannerlord için bir kapalı Beta düzenlenecek

TaleWorlds'ün oyunla ilgili olarak yayınladığı son blog yazısında, Çarpışma isimli bir çok oyunculu moddan bahsediliyor. Kapalı beta da bu mod için yapılacak gibi görünüyor. Açıklamada şöyle deniliyor:

"Diğer tüm çok oyunculu modlarda olduğu gibi Çarpışma modu da hala geliştirme aşamasındadır ve hala dengelenmesi ve ince ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bunu da daha etkin bir biçimde yapmak için topluluğumuzdan yardım ve geri bildirimler toplayabileceğimiz bir kapalı çok oyunculu beta çıkarmayı planlıyoruz."

Çarpışma modu ise 6v6 asimetrik savaşlar sunacak oyunculara ve bir puan sistemi içerecek. Oyuncuların bir yandan savaşıp bir yandan da önemli noktaları ele geçirmeye çalışacağı bu modda, her turun başında sahip olunan puanlarla sınıf seçilecek. Puanları dikkatli harcamak ve ekip halinde çalışmak çok önemli olacak Çarpışma modunda.

TaleWorlds, Mount and Blade 2: Bannerlord kapalı betası ile ilgili ayrıntıları yakın zamanda açıklayacak.

fragtist

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Xbox Türkiye fiyatları düşürdü!Xbox Türkiye fiyatları düşürdü!
Gwent şimdi de akıllı telefonlara geliyorGwent şimdi de akıllı telefonlara geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beta Mount and Blade pc bilgisayar oyun

En Çok Okunan Haberler

Banyoda fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti

Banyoda fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Hülya Avşar'ın dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Hülya Avşar'ın dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Huawei'in yeni telefonu rekor kırdı!

Huawei'in yeni telefonu rekor kırdı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

Kamerası en iyi telefonlar - Ağustos 2018

Kamerası en iyi telefonlar - Ağustos 2018

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahte ihbar ile ölüme yol açan CoD oyuncusu 20 yıl hapis yatacak!

Ölüme yol açan CoD oyuncusu 20 yıl hapis yatacak!

Anno 1800 Epic Games Store'a özel olacak!

Anno 1800 Epic Games Store'a özel olacak!

Xbox Türkiye fiyatları düşürdü!

Xbox Türkiye fiyatları düşürdü!

Gwent şimdi de akıllı telefonlara geliyor

Gwent şimdi de akıllı telefonlara geliyor

Spotify çiftlere özel üyelik sistemini test ediyor!

Spotify çiftlere özel üyelik sistemini test ediyor!

Redmi Note 7 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

Redmi Note 7 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.