Mount and Blade 2: Bannerlord için bir kapalı Beta düzenlenecek

TaleWorlds'ün oyunla ilgili olarak yayınladığı son blog yazısında, Çarpışma isimli bir çok oyunculu moddan bahsediliyor. Kapalı beta da bu mod için yapılacak gibi görünüyor. Açıklamada şöyle deniliyor:

"Diğer tüm çok oyunculu modlarda olduğu gibi Çarpışma modu da hala geliştirme aşamasındadır ve hala dengelenmesi ve ince ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bunu da daha etkin bir biçimde yapmak için topluluğumuzdan yardım ve geri bildirimler toplayabileceğimiz bir kapalı çok oyunculu beta çıkarmayı planlıyoruz."

Çarpışma modu ise 6v6 asimetrik savaşlar sunacak oyunculara ve bir puan sistemi içerecek. Oyuncuların bir yandan savaşıp bir yandan da önemli noktaları ele geçirmeye çalışacağı bu modda, her turun başında sahip olunan puanlarla sınıf seçilecek. Puanları dikkatli harcamak ve ekip halinde çalışmak çok önemli olacak Çarpışma modunda.

TaleWorlds, Mount and Blade 2: Bannerlord kapalı betası ile ilgili ayrıntıları yakın zamanda açıklayacak.





