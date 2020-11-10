Mozambik'te militan İslamcılar, 50'den fazla kişinin 'kafasını kesti'

Mozambik devlet ajansı, ülkenin kuzeyindeki militan İslamcıların 50'den fazla kişiyi kafalarını keserek öldürdüğünü aktarıyor.

Diğer basın kuruluşları da militanların baskın yaptıkları bir köydeki futbol sahasını "infaz mekanına" çevirdiğini, köylülerin kafalarını kesip bedenlerini parçaladıklarını yazıyor.

Devlet ajansı başka bir köyde de kafası kesilenler olduğunu belirtiyor.

Mozambik'in gaz zengini Cabo Delgado bölgesinde 2017'den bu yana hükümet güçleriyle militan İslamcılar arasında çatışmalar yaşanıyor.

Çoğunluğu Müslüman olan bölgede bugüne kadar 2 bin civarı kişinin bu çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiği ve 430 bin kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

Bölgedeki militan İslamcılar IŞİD'e biat ediyor.

Bölge, IŞİD'in Güney Afrika'daki en önemli merkezlerinden biri.

Cabo Delgado'daki yoksulluk ve işsizliği kullanarak gençleri etkilemeye çalışan örgüt, İslami bir yönetim kurmak istediğini söylüyor.

Bölgede yaşayan halkın, gaz ve yakut kaynaklarının zenginliklerinden pay alamadığına yönelik şikayetler var.