Mozambik'teki kasırga ve sel

Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, "Dünya İnsani Zirvesi’ne ev sahipliği yapmış, uluslararası insani yardımlar konusunda dünyada ilk sırada yer alan bir ülke olarak, ilgili kurumlarımız Mozambik’teki bu afete de süratle karşılık vermek üzere harekete geçti" dedi.

Kızıltan, Idai kasırgasının ağır hasara yol açtığı Mozambik'e yardım ulaştırmak için başkent Maputo'ya gelen Türk Kızılay'ın uzman ekibiyle Büyükelçilikte toplantı düzenledi.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklama yapan Kızıltan, kasırganın yol açtığı en ağır hasarın Mozambik’te oluştuğunu, felaketten en fazla etkilenen kesimin Sofala bölgesi ve Beira şehri olduğunu belirtti.

Büyük bir liman kenti olan Beira'nın neredeyse yüzde 90'ının sular altında kaldığını söyleyen Kızıltan, altyapının hasar gördüğü kentte çok sayıda can kaybı olduğunu ifade etti.

Son resmi rakamlara göre 200’ün üzerinde can kaybı olduğunu belirten Kızıltan, "Taşan nehirler ve oluşan sel felaketi nedeniyle binlerce kişiden de haber alınamadığı söyleniyor. Dolayısıyla maalesef ölü sayısının da hızla artması bekleniyor. 400 bin küsur kişinin de yerlerinden olduğu, evsiz kaldığı açıklandı. Ağırlıklı olarak bu, Beira ve ona bağlı kırsal kesimlerde görülüyor. Bunun dışında Manika, Zambezia ve Beti vilayetlerinde de büyük hasar var. Ama Beira biraz daha düşük rakımlı olduğu için en çok etkilenen kesim" diye konuştu.