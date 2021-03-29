HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mozambik’teki terör saldırısında onlarca kişi öldü

Mozambik’teki terör saldırısında onlarca kişi öldü

29.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika ülkesi Mozambik’te düzenlenen terör saldırılarında onlarca kişinin öldüğü belirtildi.Mozambik’in Palma kasabasına baskın yapan teröristler saldırı düzenlendi.

Afrika ülkesi Mozambik’te düzenlenen terör saldırılarında onlarca kişinin öldüğü belirtildi.
Mozambik’in Palma kasabasına baskın yapan teröristler saldırı düzenlendi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Omar Saranga, "Geçtiğimiz Çarşamba günü gizlice Palma’ya giren bir grup militan onlarca savunmasız insanın alçakça öldürüldüğü eylemler düzenledi” dedi. Saranga, saldırganların kuşattığı bir otelde mahsur kalan 7 kişinin kaçmaya çalıştıkları sırada öldürüldüklerini söyledi. Saranga, son 3 gün içinde bölgeden yüzlerce Mozambik vatandaşının ve yabancı uyrukluların güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığını ifade etti.
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Cabo Delgado bölesindeki Palma kasabasına baskın yapan militanların, saldırılara başlamasının ardından yaklaşık 200 kişi bir otele sığındı. Siviller daha sonra otelden çıkarılarak Pemba’ya götürüldü. Militanların ele geçirdiği tahmin edilen kasabada tekne ve gemilerle sivilleri kurtarma operasyonunun devam ettiği belirtildi.
Bölge yakınlarında bulunan Fransız Total şirketi ve farklı enerji şirketleri tarafından işletilen doğalgaz projesinde çalışan yüzlerce kişi kasabadaki bir otelde kalıyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
Çekya'nın en zengin iş insanı Petr Kellner hayatını kaybettiÇekya'nın en zengin iş insanı Petr Kellner hayatını kaybetti
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Kocaeli'de keşfedildi: Tanrıça Kybele'ye adanmış mağaradan 'eşsiz' bir sunak çıktı

Tanrıça Kybele'ye adanmış: Eşsiz bir eser!

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken gönderme! 'AK Parti'ye üye oldum'

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken gönderme! 'AK Parti'ye üye oldum'

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Van'da koronavirüs alarmı! Bir okulda eğitime ara verildi, bir mahalle de karantinaya alındı

Van'da koronavirüs alarmı! Bir okulda eğitime ara verildi, bir mahalle de karantinaya alındı

Petr Kellner kimdir? Çekya'nın en zengin insanı hayatını kaybetti

Çekya'nın en zengin iş insanı Petr Kellner hayatını kaybetti

Kahreden olay! Kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi

Kahreden olay! Kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.