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Mozart'ın 11 yaşında bestelediği eseri aynı yaşta çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

 ADANA'da, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile birlikte sahneye çıkan İlyun Bürkev (11), Wolfgang Amadeus Mozart'ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosu'ndan bir bölümü çaldı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile birlikte sahneye çıkan İlyun Bürkev (11), Wolfgang Amadeus Mozart'ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosu'ndan bir bölümü çaldı.

İlyun Bürkev, 4 yaşından bu yana ilgilendiği piyano için 6 yaşında, bu konuda referans kurum olarak gösterilen The Associated Board of the Royal Schools of Music'e başladı. Çevrimiçi aldığı üç yıllık eğitimini takdir belgesiyle tamamlayan Bürkev, şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı'nda piyano bölümünde eğitimine devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında İspanya’nın Granada kentinde gerçekleşen 9'uncu Maria Herrero International Piano Competition’da birincilik ödülü alan Bürkev, aynı yarışmada tüm kategorilerde en iyi müzik kalite ödülü olan Special Prize for Musicality ödülünü de kazandı.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok yarışmayı kazanan İlyun Bürkev, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ÇDSO ile sahne aldı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde 11 yaşındaki minik piyano virtüözü, ünlü besteci Mozart'ın aynı yaşta bestelediği Piyano Konçertosu'nun bir bölümünü şefliğini Dağhan Doğu'nun üstlendiği ÇDSO ile birlikte çaldı. Eserin son bulmasının ardından genç müzisyen Bürkev, salonu dolduran sanatseverlerce ayakta alkışlandı.

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