MPV nedir? MPV düşüklüğü ve MPV yüksekliği ne anlama gelir, neden olur?

Bir rahatsızlığınız nedeniyle kan tahlili yaptırdınız ve tahlil sonucunuzda kısaltması MPV olan bir değer gördünüz. MPV genellikle komple kan sayımı testlerinin yani hemogram sonucunda karşımıza çıkar. Peki bu MPV nedir? MPV düşüklüğü veya MPV yüksekliği ne anlama gelir ve sağlığınızı nasıl etkiler. Bu değerin düşüklüğü veya yüksekliği hangi hastalıkların habercisi olabilir. Sizin için MPV ile ilgili merak ettiklerinizi özet olarak derledik. Ancak unutulmamalıdır ki tahlil sonuçlarınızla ilgili en doğru bilgiyi ve gerekli yönlendirmeleri hastanedeki doktorunuz yapacaktır. İşte MPV değeri ile ilgili düşüklüğünden yüksekliğine, ideal değerden ilişkili olduğu rahatsızlıklara kadar merak ettikleriniz... MPV NEDİR? MPV, İngilizce “mean platelet volume” yani “ortalama platelet (trombosit) hacmi”nin kısaltmasıdır. Kanı tahlil eden bir makinenin kan örneğindeki plateletlerin ya trombositlerin büyüklüğünü ölçüp verdiği ortalama bir değerdir. Trombosit ya da platelet vücudun kan kaybı karşısındaki önemli savunma bir görevini üstlenir. Bir damar zarar gördüğünde reaksiyona giren trombositler kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kan kaybının yaşandığı zedelenmiş bölgeyi tıkanması böylece kan kaybını önlerler. Platetlerin normal büyük veya küçük olması vücutta bazı ciddi problemlerin göstergesi olabilir.

MPV DEĞERİ KAÇ OLMALIDIR? Plateletlerin hacmi simgesi fL olan femtoliter değeri ile hesaplanır. Normal şartlarda MPV değeri 7,5 fL – 11,5 fL aralığındadır. Bu aralıktaki trombositler 2,65 ila 2,8 mikrometre çapındadır. MPV değerinin 9,37-12,8 fL arasında olması yani platetlerin 2,65-2,9 um çağında olması da güvenli kabul edilebilmektedir. Peki MPV değeriniz bu aralıklarında altında veya üstündeyse ne olur? MPV DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR? MPV’nin düşük olması kan pıhtıcıklarının oluşmasında görevli plataletlerin boyutunun normalden düşük olduğu anlamına gelir. Bunun pek çok farklı nedeni olabilir. MPV düşüklüğü AIDS gibi viral enfeksiyonlar, iltihabik hastalıklar, kanser, kansızlık, lupus, bağışıklık sistemi rahatsızlıkları, böbrek yetmezliği, kan zehirlenmesi, romatizmal artrit, x bağlantılı thrombocytopenia gibi rahatsızlıklardan kaynaklanabilir. Platetlerin anormal derecede küçük olması WAS geninin genetik mutasyona uğraması olan Wiskott-Aldrich sendormunun bir semptomu olarak görülür. MPV düşüklüğü nasıl tedavi edilir?

MPV düşüklüğü yukarıda sıraladığımız hastalıklar gibi ciddi problemlerden kaynaklanıyor olabilir. MPV’nin yükseltilip normal değerlere geri dönebilmesi için düşüklüğe sebep olan rahatsızlığın tedavi edilmesi gerekir. Doktorunuz bu rahatsızlığın ne olduğunu bulmak için başka testler veya tahliller yaptırmanızı isteyebilir. Varsa ciddi bir rahatsızlığın vakit geçirmeden tedavi edilmesi için doktorunuzun söylediklerine uymalı ve gerekli işlemleri yaptırmalısınız. MPV YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR? MPV yüksekliği ortalama platelet büyüklüğünün normalden iri olduğu anlamına gelir. Vücutta fazla sayıda plateletler üretildiğinde otalama platet hacmi yükselir ki MPV test sonucu kemik iliğinde platelet üretimi veya platelet çöküşü ile ilgili probmleri ortaya çıkartabilir. MPV yüksekliği lösemi, tiroit hormonu yüksekliği, B12 vitamin eksikliği, valvüler kalp hastalıkları, kemik iliği rahatsızlıkları, hamilelik, şeker, kronik myeloid lösemi, folat yetmezliği, obezite, sigara içilmesi, miyeloproliferatif hastalıklar, şiddetli kanama, GATA-! mutasyonu, diyabet, 21q11 silinme sendromu gibi durumlardan kaynaklanıyor olabilir.