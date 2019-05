"Benimki normal ilerleyen bir hastalık süreci oldu. MS plaklarım aktif değil, pasifti. Bu 10 yılda hiç büyük atak geçirmemiştim. Her gün iğne yaparak tedavi oluyordum. Aslında stabil gidiyordu, gayet iyiydi. Fakat geçen yıl eylül ayında kötü bir atak geçirdim. Bazı MS hastalarının sırasıyla geçirdikleri atakların hepsini atlayarak, birdenbire en kötü atağımı geçirmiş oldum. Bir sabah uyandığımda ayaklarımın altına çakıl taşı döşenmiş gibiydi. Ayakkabımı giydiğimde de içinde onlardan vardı. Bastığım her yerde çakıl taşı hissi vardı. Hala da o atağın izleri vücudumda var."

Hatice Hande Kapan, çok sayıda MS hastasının gözünden bir araya getirilmiş karelerden oluşan bir sergi açmaya hazırlandıklarını belirterek, projenin Türkiye'nin her şehrindeki MS hastasına ulaşmasını istediğini ve bu hastalığa dikkati çekmek için uluslararası bir sesleniş yapmayı hedeflediğini vurguladı.

"Fotoğraf makinelerinde otomatik netlemeler vardır. Herhangi bir insan da onunla fotoğraf çekebilir. Vizörden baktığım zaman gördüğümle çektiğim fotoğraf arasındaki farkı düşündüm hep. Çünkü MS hastası her zaman net göremez, atak zamanlarında özellikle. MS hastası çift, bulanık ya da kimi yeri net, kimi yeri bulanık görebiliyor. Hangi MS hastasına sorsanız zaman zaman gözüyle ilgili birtakım problemler yaşamıştır. Ben de aynı şekilde yaşadım. Fakat işimle alakalı baktığım zaman hep şunu merak ettim? 'İnsanlar benim gördüğüm gibi görseydi acaba ne hissederlerdi, ne düşünürlerdi?', 'Şu kareyi keşke onlara gösterebilsem.' derdim."

- "Bazen net, bazen bulanık görüyoruz"

Sergi için Türkiye'nin her yerinde yaşayan MS hastalarından fotoğraf geldiğini aktaran Kapan, "Yaklaşık bin 500-2 bine yakın fotoğraf geldi. Sergilenecek fotoğrafların bazıları bulanık, bazıları net. Mümkün olduğunca projeye aktif katılan bütün arkadaşların karelerine yer vermeye çalışacağım. Hepsi farklı, değişik hikayeleri olan ve anlamlı kareler. Her yerden, hayatın her alanından farklı pencereler açılsın istedik." dedi.

Kapan, Türkiye Fotoğraf Vakfı'nın da destek vereceği sergide, ziyaretçilerin bazı materyallerle fotoğrafları daha bozuk görmelerini ve olaya bir nebze daha yaklaşmalarını sağlayacaklarını bildirdi.

MS hastalığının göze etkilerini çoğu insanın bilmediğine işaret eden Kapan, şunları anlattı:

"Bu projeyi duyduktan sonra bana bunu soranlar oldu. MS hastaları zaman içerisinde yürüyemeyebilir, tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilir, hatta yatalak kalabilir. Bu çok yaygın bir bilgi. Tabii MS hastalarının hepsinde de bu böyle değil. Herkes MS olabilir. Hastalığa yakalanana kadar MS'in ne olduğunu bilmiyordum. İstiyorum ki, insanların hepsi böyle olmasın. Tabii ki kimsenin başına gelmesini istemiyoruz ama en azından hastalığa dair öncesinde bilgileri olursa, neyi nasıl yapmaları gerektiği konusunda fikirleri olur. 'MS'in vizörü'nde gözle ilgili kısma dikkati çekmek istedik. Çektiğimiz karelerle MS konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz."