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MSA nedir? İşte Xiaomi MSA durduruldu hatası çözümü

23.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi marka cihazlarda olduğu tespit edilen MSA durduruldu hatası, Xiaomi kullanıcıları tarafından sıkça araştırılan konular arasında bulunuyor. Uygulamaların açılıp çalışmasını engelleyen bu durum, telefonlarda önemli bir sorunun ortaya çıkmasına sebep oldu. Peki MSA ne demek ve MSA durduruldu hatası nasıl çözülür? İşte MSA durduruldu hatası çözümü...

MSA nedir? İşte Xiaomi MSA durduruldu hatası çözümü

Bugün Xiaomi marka cihazlarda yaşanan MSA durduruldu hatası, Xiaomi kullanıcıları tarafından çok fazla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Uygulamaların açılmasını ve çalışmasını engelleyen bu hata, telefon kullanıcıları için önemli bir sorun haline geldi. Peki MSA ne demek ve MSA durduruldu hatası nasıl çözülür?

MSA NEDİR? XİAOMİ MSA DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ

Bugün ortaya çıkmış olan Android System WebView hatası ile bağlantısı bulunan MSA durduruldu hatasından yalnızca Xiaomi kullanıcılarının etkilendiği açıklandı.

MSA DURDURULDU HATASININ ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Son gelişmelere göre Xiaomi marka akıllı telefonların MIUI System Ads. (MSA) yani reklam hizmetleri uygulamasının çöktüğü söyleniyor. Telefonunu kullanamayan kullanıcılar MSA durduruldu hatası ile karşılaşmaya başladı.

Hatayı çözmek için;

1) Google Play Store uygulamasına giriş yapın.

2) Android System WebView uygulamasını aratın ve ardından güncelleyin.

3) Ayarlar > Şifreler ve Güvenlik > Yetkilendirme ve Geri Alma menüsüne gidin.

4) Burada eğer MSA açıksa kapalı konuma, kapalı ise bu defa açık konuma getirin.

Xiaomi tarafından açıklanan 2. çözüm yolu;

1) Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaları Yönet menüsünü açın.

2) WebView uygulamasını bulup üzerine tıklayın.

3) Android System WebView uygulamasının bütün verilerini temizleyin ve telefondan kaldırın.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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