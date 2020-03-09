MSB: 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. MSB, yaptığı paylaşımda "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şanlıurfa / Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şanlıurfa / Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/7YNfRUARVJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2020



