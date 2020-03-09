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MSB: 2 terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 11:09 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'den kaçan iki teröristin teslim olduğunu açıkladı.

MSB: 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. MSB, yaptığı paylaşımda "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şanlıurfa / Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerini kullandı.


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terörist MSB Suriye

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