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MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu...

29.07.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, 2018 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan P.Söz.Er İsmet Eraslan'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan acı haber! Bombalı saldırı sonucu gazi olan kahraman P.Söz.Er İsmet Eraslan şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada "2018 yılında, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucunda gazi olan kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede 29 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.


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