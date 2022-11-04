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MSB acı haberi duyurdu: Ankara'daki paraşüt kazasında astsubay şehit oldu

04.11.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde paraşüt atlayışı sırasında meydana gelen kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bakanlığın sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

MSB acı haberi duyurdu: Ankara'daki paraşüt kazasında astsubay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Kasım'da icra edilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, şunları kaydetti:

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"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" notuyla yayımlanan mesajda, şehit Demir'in fotoğrafına da yer verildi. (AA)


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