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  4. MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

01.07.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın şehit olduğunu açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın şehit olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Taşcı'nın arazide kayarak düşme sonucu şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
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