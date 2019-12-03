HABER

MSB açıkladı: 13'üncü devriye gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 12:45 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rusya ile yapılan ortak devriyeye ilişkin "Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği 13’üncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Soçi Mutabakatı kapsamında Rusya ile yapılan devriyeye ilişkin MSB, ""Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği 13’üncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." açıklamasını yaptı.


PARTNERTasmayla takip edildi, şoke etti! Tasmayla takip edildi, şoke etti!
BBP Genel Başkanı Destici: "Engelli vatandaşlarımızla ilgili, hepimiz, hem fert hem de siyasetçi olarak önemli sorumluluklar taşıyoruz”BBP Genel Başkanı Destici: "Engelli vatandaşlarımızla ilgili, hepimiz, hem fert hem de siyasetçi olarak önemli sorumluluklar taşıyoruz”
Askeri üniformalı kutlamaAskeri üniformalı kutlama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MSB Rusya Devriye

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Trump'dan dikkat çeken Türkiye mesajı!

Trump'dan flaş Türkiye mesajı!

Ankara'da deprem

Ankara'da deprem

ESOGÜ'de katliam yapan Volkan Bayar ve azmettirici Saadet Aylin Yağan hakkında yeni gelişme!

Bayar ve Yağan hakkkında yeni gelişme!

Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın hakkında yeni gelişme!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Yeni gelişme

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Hollandalı Mariana'yı erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp ortadan kayboldu!

Hollandalı Mariana, ayakta duramayınca hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.