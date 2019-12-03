MSB açıkladı: 13'üncü devriye gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Soçi Mutabakatı kapsamında Rusya ile yapılan devriyeye ilişkin MSB, ""Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği 13’üncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." açıklamasını yaptı.

Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği 13’üncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.https://t.co/AqOSvc9HTd pic.twitter.com/QnQCHOlNWn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2019



