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MSB açıkladı! Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 12:48 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 teröristin düzenlenen operasyonlar ile yakalandığı açıklandı.

MSB açıkladı! Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi’nde bulunan Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 terörist sağ olarak yakalandı. Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 1 adet bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin 50 Suriye Lirası ele geçirildi" denildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

Açıklamada, 5 teröristin eylem hazırlığında olduğu da belirtildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
MSB terörist Tel Abyad

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