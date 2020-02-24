MSB açıkladı! Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi’nde bulunan Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 terörist sağ olarak yakalandı. Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 1 adet bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin 50 Suriye Lirası ele geçirildi" denildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR



Açıklamada, 5 teröristin eylem hazırlığında olduğu da belirtildi.

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerde, silahlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.https://t.co/5xT5LDFLQC#MSB #TSK pic.twitter.com/MFki9nu21c — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2020

Kaynak: DHA





