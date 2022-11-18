HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB astsubay alımı ne zaman bitiyor? Astsubay alımı başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı

MSB astsubay alımı ne zaman bitiyor? Astsubay alımı başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı

18.11.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astsubay alımı başvuru süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başvuru süreci başlayan Milli Savunma Bakanlığı muvazzaf astsubay alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. Bu gelişmeler sonrası başvuruda bulunmak isteyen Astsubay adayları konuya ilişkin detayları merak ediyorlar. Peki, MSB astsubay alımı ne zaman bitiyor? Astsubay alımı başvuru şartları neler? Astsubay başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilenler...

MSB astsubay alımı ne zaman bitiyor? Astsubay alımı başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı

MSB muvazzaf astsubay alımı süreci devam ederken adaylar başvuru detaylarını sorguluyorlar. MSB astsubay alımı başvuruları internet üzerinden gerçekleşiyor. TSK bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren erişime açılan MSB Muvazzaf astsubay alımı başvuru işlemleri e-devlet şifresi ile tamamlanacak.

ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN BİTİYOR, HANGİ TARİHLERDE?

MSB astsubay alımı başvuruları 7 Kasım - 27 Kasım 2022 saat 23.59 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşecek.

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

astsubay alımı

MSB ASTSUBAY ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’incimaddesi, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği 6’ncı maddesi ile Fakülte veYüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan YetişenSubaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleritaşımaktır. Bunlar:(I) Türk vatandaşı olmak.
(II) Hakkında yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak.
(III) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil GüvenlikKomutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğerokullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretimdışına çıkartma cezası almamış olmak.
(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil GüvenlikKomutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veyabunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.
(V) Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.
(VI) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenleçıkarılmamış olmak.
(VII)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamınagirmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

TÜM BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan ve Zelenskiy arasında kritik görüşmeErdoğan ve Zelenskiy arasında kritik görüşme
Terörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! Ses kaydı atmışTerörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! Ses kaydı atmış
Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıtErdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıt
Anahtar Kelimeler:
Astsubay astsubay alımı astsubay alımı şartları msb tsk

En Çok Okunan Haberler

Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! İşte en düşük maaşlar...

Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! İşte en düşük maaşlar...

Canlı yayına geç çıkmıştı! Dudağındaki detay...

Canlı yayına geç çıkmıştı! Dudağındaki detay...

İstiklal bombacısı Taksim'e böyle gelmiş! İşte Suriye'de hazırlanan o sahte belge

İstiklal bombacısı Taksim'e böyle gelmiş! İşte Suriye'de hazırlanan o sahte belge

Uyuşturucu iddiası gündem oldu! Davutoğlu'na sert tepki

Uyuşturucu iddiası gündem oldu! Davutoğlu'na sert tepki

Azeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözler

Azeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözler

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

İlginizi Çekebilir

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.