MSB astsubay alımı ne zaman bitiyor? Astsubay alımı başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı

MSB muvazzaf astsubay alımı süreci devam ederken adaylar başvuru detaylarını sorguluyorlar. MSB astsubay alımı başvuruları internet üzerinden gerçekleşiyor. TSK bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren erişime açılan MSB Muvazzaf astsubay alımı başvuru işlemleri e-devlet şifresi ile tamamlanacak.

ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN BİTİYOR, HANGİ TARİHLERDE?

MSB astsubay alımı başvuruları 7 Kasım - 27 Kasım 2022 saat 23.59 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşecek.

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB ASTSUBAY ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’incimaddesi, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği 6’ncı maddesi ile Fakülte veYüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan YetişenSubaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleritaşımaktır. Bunlar:(I) Türk vatandaşı olmak.

(II) Hakkında yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(III) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil GüvenlikKomutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğerokullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretimdışına çıkartma cezası almamış olmak.

(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil GüvenlikKomutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veyabunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

(V) Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.

(VI) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenleçıkarılmamış olmak.

(VII)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamınagirmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

TÜM BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ



