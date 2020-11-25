HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

25.11.2020 09:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri nedir, neden önemlidir?İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri nedir, neden önemlidir?
'Yüzen terör' sahile vurdu! Uzmanlar uyardı: Dikkatli ve tetikte olun 'Yüzen terör' sahile vurdu! Uzmanlar uyardı: Dikkatli ve tetikte olun

En Çok Okunan Haberler

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Usta oyuncudan acı haber! "G.O.RA. mürettebatından bir eksiğiz"

Usta oyuncudan acı haber! "G.O.RA. mürettebatından bir eksiğiz"

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Ailesi duyurdu! İrem Ayyüce Çınar'dan acı haber

Ailesi duyurdu! İrem Ayyüce Çınar'dan acı haber

Son dakika! Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır

Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır

İstanbul Boğazı'nı denizanaları bastı

Boğaz'ı denizanaları bastı

Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü

Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü

'Pes' dedirten görüntü! Uyuşturucuyu ceviz içine gizlemiş

'Pes' dedirten görüntü! Ceviz içine gizlemiş

Bursa'da koronavirüs kabusu! Risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü

Risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.