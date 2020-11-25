MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."