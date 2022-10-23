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  4. MSB bu fotoğrafla duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1043 silah ele geçirildi

MSB bu fotoğrafla duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1043 silah ele geçirildi

23.10.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan'da başlayan ve başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 1043 adet silah ele geçirildiğini duyurdu.

MSB bu fotoğrafla duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1043 silah ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. 6 aydır süren amansız bir mücadele ile teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, 17 Nisan'da başlayan operasyon ile bugüne kadar farklı nevide toplam 1043 adet silahı da ele geçirdi. Operasyon kapsamında; 2 adet SA-18 hava savunma füzesi, 40 adet tanksavar füzesi, 36 adet havan, 106 adet RPG-7 roketatar, 22 adet bombaatar, 50 adet Doçka uçaksavar, 31 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 85 adet PKMS makineli tüfek, 519 adet AK-47 piyade tüfeği, 79 adet M-16 piyade tüfeği, 73 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirildi" denildi.

(DHA)

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