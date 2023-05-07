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MSB'den acı haber: 1 asker şehit oldu

07.05.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde silah kazasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir üs bölgemizde 7 Mayıs 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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