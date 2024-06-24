MSB'den bedelli askerlik açıklaması! O tarihe kadar... Başvuru yapacaklar dikkat

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiğini bildirdi.

MSB'nin bedelli askerlik ile ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğinde 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti Ocak 2024 döneminde 182.609 lira seviyesine yükselmişti. Ancak Temmuz’da beklenen yüzde 20,35 zam gelmesi halinde ise bu rakam da 219.769 liraya çıkacak. Yani artış 37.160 lira olacak.





