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MSB'den 'Engel tanımaz aşarız' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların eğitimlerinin yer aldığı videoyu Twitter'dan 'engel tanımaz aşarız' notu ile paylaştı.

MSB'den 'Engel tanımaz aşarız' paylaşımı

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtı öncesi, Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yeni bir video paylaştı.

'Engel tanımaz aşarız' notu ile paylaşılan videoda, komandoların eğitimdeki görüntülere yer verildi.

Komandoların, karada ve denizde gerçekleştirdiği eğitimlerinden hazırlanan ve 2 dakika 20 saniye süren video, "Allah Türk Komandosunu korusun" mesajı ile sona erdi. (DHA)


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Milli Savunma Bakanlığı Suriye MSB

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