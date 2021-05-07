MSB’den Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonuna ait görüntüler

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman ve fedakar Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Kahraman ve fedakâr Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz.#MSB #TSK pic.twitter.com/Fv97EM5x3J — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2021

Fırtınalı havada kamuflajlı bir timin gözetleme yaparken peş peşe düşen ve gökyüzünü aydınlatan yıldırımların görüldüğü videonun da yer aldığı paylaşımda, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı. (AA)

