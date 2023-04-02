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  4. MSB'den sınır güvenliği paylaşımı! Mehmetçik, 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapıyor

MSB'den sınır güvenliği paylaşımı! Mehmetçik, 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapıyor

02.04.2023 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır hattındaki teknoloji yoğunluklu güvenlik önlemlerini paylaştı. Paylaşımda, "Sınır fiziki güvenlik sistemi çalışmaları kapsamında, hudutlarımızda insan yoğunluklu güvenlik sistemleri yerine dünya standartlarında olan teknoloji yoğunluklu sistemler kullanılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

MSB'den sınır güvenliği paylaşımı! Mehmetçik, 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin sınırlarında insan yoğunluklu güvenlik sistemleri yerine dünya standartlarında, teknoloji yoğunluklu sistemler kullanıldığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkili tedbirlerinin alındığı sınırlarda kahraman Mehmetçiğin, "hudut namustur" anlayışıyla her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, hudut güvenliğine yönelik şunlar kaydedildi:

"Sınır fiziki güvenlik sistemi çalışmaları kapsamında, hudutlarımızda insan yoğunluklu güvenlik sistemleri yerine dünya standartlarında olan teknoloji yoğunluklu sistemler kullanılmaktadır. Mehmetçiğimizin azim ve kararlılığının yanı sıra hudutlarımızdaki ileri seviye tedbirler, her türlü terörist faaliyeti ve kaçakçılığı engelleyerek yurt içindeki vatandaşlarımızın huzur ve güvenine katkı sağlamaktadır. Hudutlarımızdaki mücadelemiz etkin ve caydırıcı şekilde devam etmektedir."

Açıklamayla birlikte paylaşılan videoda, Türkiye'nin güney ve doğu sınır hattındaki güvenlik önlemlerine ilişkin görüntülere yer verildi. (AA)

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msb sınır

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