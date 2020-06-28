MSB duyurdu! 1 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanl\u0131\u011f\u0131n Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019ya y\u00f6nelik operasyonlar\u0131m\u0131z kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcr\u00fcyor. Irak kuzeyi Zap b\u00f6lgesinde tespit edilen 1 PKK'l\u0131 ter\u00f6rist icra edilen hava harek\u00e2t\u0131yla etkisiz hale getirildi" denildi.\nDHAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERTuan Tunal\u0131 sevgilisiyle tatildeOperasyondan ac\u0131 haber! 1 asker \u015fehit olduLGS puan hesaplama nas\u0131l yap\u0131l\u0131r, sonu\u00e7lar\u0131 ne zaman a\u00e7\u0131klan\u0131r?