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  4. MSB duyurdu! 1 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 1 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 12:33 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! 1 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

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