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MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

18.11.2023 20:17 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı teröristin, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK üyesi 2 terörist daha teslim oldu. PKK'lı teröristlerin Habur'da bulunan Hudut Karakoluna teslim oldukları bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor. Operasyonlarda inlerine girilen bölücü terör örgütünde çözülmeler de devam ediyor. PKK'dan kaçışlar sürerken bir haber daha geldi....

2 TERÖRİST HABUR'DAKİ HUDUT KARAKOLUNA TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı teröristin, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"

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