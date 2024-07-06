MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında "PKK'lı teröristler operasyon bölgelerinin etrafındaki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığı ortaya çıktı" dedi.

MSB yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kaçacak yeri kalmayan PKK'lı teröristler, Irak'ın kuzeyinde işgal ettikleri köylerde gizlenmek için ormanları ateşe vermiş, hatta Dergele köyünü tamamen yakmıştı. Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurarak masum sivillerin hayatını tehlikeye atan teröristlerin operasyon bölgelerinin etrafındaki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığı ortaya çıktı.

Dergele köyünde, komandolarımız tarafından bir sehpa üzerinde iki namlulu Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) lançer sistemi bulundu. Söz konusu lançer sisteminin tuzaklandığı belirlenirken, METİ timlerimiz düzeneği başarılı şekilde imha etti.

"2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Dergele köyünde yapılan arama ve taramada çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirilirken, Dergele ve Miska köyleri arasında 2 PKK'lı terörist de silahlarıyla etkisiz hale getirildi."

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





