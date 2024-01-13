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  4. MSB duyurdu! 29 terör hedefi imha edildi

MSB duyurdu! 29 terör hedefi imha edildi

13.01.2024 02:04 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, 'Terörü kaynağında yok etmekte kararlıyız' notuyla Metina, Harkurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan 29 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.

MSB duyurdu! 29 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin Kuzeyi'ne hava harekatları düzenlediğini duyurdu. Açıklama şu şekilde:

"Irak kuzeyindeki Metina, Harkuk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 00.30'da hava harekatları icra edilmiş olup, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir."


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