MSB duyurdu! 29 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin Kuzeyi'ne hava harekatları düzenlediğini duyurdu. Açıklama şu şekilde:

"Irak kuzeyindeki Metina, Harkuk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 00.30'da hava harekatları icra edilmiş olup, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir."







