HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist teslim oldu

14.12.2023 19:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB, 'Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır' diyerek Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." bilgisi paylaşıldı.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'dan İran'a kaçırılan Dönenur, Türkiye'ye getirildi!Manisa'dan İran'a kaçırılan Dönenur, Türkiye'ye getirildi!
Bakan Fidan, yarın Norveç'e gidiyorBakan Fidan, yarın Norveç'e gidiyor
Liseli kıza cinsel istismar! 'Bir anlık cahillikti' dedi, mahkeme affetmediLiseli kıza cinsel istismar! 'Bir anlık cahillikti' dedi, mahkeme affetmedi
Anahtar Kelimeler:
terörist msb
En Çok Okunan Haberler
Somali Cumhurbaşkanı, ölümlü kazaya karışan oğluyla ilgili ilk kez konuştu! Oğlu kaçmamış... Verdiği tavsiyeyi de söyledi

Somali Cumhurbaşkanı, ölümlü kazaya karışan oğluyla ilgili ilk kez konuştu! Oğlu kaçmamış... Verdiği tavsiyeyi de söyledi

AK Parti ve MHP'nin yerel seçimdeki yol haritası belli oldu! AK Parti o büyükşehirlerde aday çıkarmayacak

AK Parti ve MHP'nin yerel seçimdeki yol haritası belli oldu! AK Parti o büyükşehirlerde aday çıkarmayacak

Gözyaşları içinde babasını anlattı! Anlattıkları herkesi ağlattı

Gözyaşları içinde babasını anlattı! Anlattıkları herkesi ağlattı

Kimlerin emekliliği ret veya iptal olur? 'Tespit ederlerse emekli...'

Kimlerin emekliliği ret veya iptal olur? 'Tespit ederlerse emekli...'

İYİ Parti 'İmamoğlu' krizi: Seni başkan seçtirmeyeceğiz

İYİ Parti 'İmamoğlu' krizi: Seni başkan seçtirmeyeceğiz

Liseli kıza cinsel istismar! 'Bir anlık cahillikti' dedi, mahkeme affetmedi

Liseli kıza cinsel istismar! 'Bir anlık cahillikti' dedi, mahkeme affetmedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.