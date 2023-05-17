MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TÜNEL KAZIYORLARDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, #Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz!



Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, #Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi. ????????… pic.twitter.com/1r073jrFlO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2023



