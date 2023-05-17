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  4. MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

17.05.2023 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından son yapılan açıklamada saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TÜNEL KAZIYORLARDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, #Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.


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