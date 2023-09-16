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  4. MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

16.09.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

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