MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.



Kaynak: İHA

