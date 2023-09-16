MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
Kaynak: İHA
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