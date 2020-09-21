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MSB duyurdu! Avaşin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 10:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Avaşin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.


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