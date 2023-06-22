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MSB duyurdu! Katır üzerinde Irak'a silah parçası ve mühimmat geçirmeye çalışan 10 kişi yakalandı

22.06.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), katırlarla Türkiye'den Irak'a geçmeye çalışan 10 kişinin çok sayıda silah parçası ve mühimmatla yakalandığını bildirdi.

MSB duyurdu! Katır üzerinde Irak'a silah parçası ve mühimmat geçirmeye çalışan 10 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamaya göre, beraberlerindeki yüklü katırlarla Türkiye'den Irak'a geçmeye çalışan 10 kişiye Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) koordineli operasyon düzenlendi.

AA-20230622-31495875-31495872-KATIR_UZERINDE_IRAKA_SILAH_PARCASI_VE_MUHIMMAT_GECIRMEYE_CALISAN_10_KISI_YAKALANDI

Operasyonda, 991 adet tabanca şarjörü, 900 adet AK-47 mühimmatı, 8 adet AK-47 şarjörü, 60 adet piyade tüfeği mühimmatı, 115 adet piyade tüfeği mühimmatı, 314 adet yivli/setli namlu, 732 el kundağı, 365 kabza ve tetik tertibatı, 365 üst kapak takımı ele geçirildi.

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AA-20230622-31495875-31495874-KATIR_UZERINDE_IRAKA_SILAH_PARCASI_VE_MUHIMMAT_GECIRMEYE_CALISAN_10_KISI_YAKALANDI

(AA)

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