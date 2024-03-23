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  4. MSB duyurdu: Metina'da 12 terörist etkisiz hale getirdi

MSB duyurdu: Metina'da 12 terörist etkisiz hale getirdi

23.03.2024 10:53
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Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: Metina'da 12 terörist etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'DEN PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!” ifadeleri kullanıldı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı terörist
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