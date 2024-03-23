MSB duyurdu: Metina'da 12 terörist etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!” ifadeleri kullanıldı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





