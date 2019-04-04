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MSB duyurdu: Metina ve Zap'a operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: Metina ve Zap'a operasyon!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

DHA

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Milli Savunma Bakanlığı TSK PKK kuzey ırak

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