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  4. MSB duyurdu! Trafik kazasında yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer 4 yıl sonra şehit oldu

MSB duyurdu! Trafik kazasında yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer 4 yıl sonra şehit oldu

15.06.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da 4 yıl önce görev başında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer'in (40), tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

MSB duyurdu! Trafik kazasında yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer 4 yıl sonra şehit oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da 1 Nisan 2018 tarihinde görev esnasında meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak 14 Haziran 2022 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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ŞEHİT OLAN ASKER NİĞDE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen törenin ardından Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.

Burada şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı göktü. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Osman Ayas'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Niğde Şehitliği'ne defnedildi.

AA-20220615-28169078-28169077-TRAFIK_KAZASINDA_YARALANAN_VE_HASTANEDE_SEHIT_OLAN_ASKER_NIGDEDE_TOPRAGA_VERILDI

Törene, şehidin annesi İhsane, oğlu Ali Güven Gençer (18) ve yakınları ile Vali Mustafa Koç, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, kaymakamlar, belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. (AA/DHA)

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trafik kazası şehit Milli Savunma Bakanlığı
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