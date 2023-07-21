MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmek isterken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" dedi.
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