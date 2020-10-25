MSB görüntüleri paylaştı! "NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı"nın deniz safhası tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, NATO ve müttefik ülkelerin katılımıyla İzmir yaklaşma sularında icra edilen NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhasının tamamlandığı belirtilerek, tatbikata katılan gemilerin Alsancak Limanı'na döndüğü bildirildi.
Paylaşımda tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
NATO ve müttefik ülkelerin katılımı ile İzmir yaklaşma sularında icra edilen NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı’nın deniz safhası tamamlandı. Tatbikata katılan gemiler Alsancak Limanı’na döndü.#MSB #TSK pic.twitter.com/MZ2PtIqiTW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2020
AA