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MSB kahreden haberi duyurdu! P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece şehit oldu

11.08.2023 06:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan ve tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece'nin şehit olduğunu duyurdu. Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çullugörece Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece’nin şehadet haberi, memleketinde de büyük üzüntüye neden oldu.

MSB kahreden haberi duyurdu! P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

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MANİSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çullugörece Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece’nin şehadet haberi, memleketinde de büyük üzüntüye neden oldu. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Karadeniz, mesajında “İlimiz Saruhanlı ilçesi nüfusuna kayıtlı olup Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: DHA-İHA

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