MSB kaynakları: Karabağ'daki süreci yakından takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, "1 Ocak’tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 80’i son bir haftada olmak üzere bin 351 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" açıklamasında bulundu. Açıklamada, hava harekatlarında 58 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede şu açıklamalar yapıldı:

1 Ocak’tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 80’i son bir haftada olmak üzere bin 351 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 694’e ulaşmıştır.

(Hava Harekatları) Teröristlere ait sığınak, mağara ve depo olarak kullanılan yerler imha edilmiş, elde edilen ilk bilgiler kapsamında 58 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir.

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 621 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 15’i FETÖ mensubu olmak üzere 27’si terör örgütü üyesidir.

Kosova’nın kuzeyinde gerçekleşen, Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, birinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz.

Ülkemizin dost ve kardeş Libya halkına sağladığı destek ve yardımlar batı-doğu ayrımı olmaksızın Libya’nın tamamını kapsamaktadır.

BAKANLIK KAYNAKLARINDAN GÜNDEME İLİŞKİN SORULARA YANITLAR

Sel felaketinin yaşandığı Libya’daki yardım çalışmalarına ilişkin soru üzerine Bakanlık kaynakları, yaşanan felaketin ardından Libya’ya yardım eli uzatan ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait üç uçağın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdığını hatırlatan kaynaklar, sonrasında TCG Bayraktar, TCG Sancaktar ve TCG Osmangazi ile dört seferde yardım malzemeleri ve araç-gereçlerin gönderildiğini aktardı. Kaynaklar, yardım faaliyetlerin AFAD koordinesinde devam ettiğini belirtti.

"KARABAĞ'DAKİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki antiterör operasyonu sonrasında bölgedeki son durum ile Türk Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nın çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Merkezin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren kaynaklar, Azerbaycan ordusunun operasyonunun ardından bölgede herhangi bir ateşkes ihlalinin tespit edilmediğini kaydetti.

Suriye’nin kuzeyinde Arap aşiretleriyle terör örgütü arasındaki çatışmalar hatırlatılarak TSK unsurlarının durumuna ilişkin soru üzerine kaynaklar, “Birliklerimizin ve personelimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz, olumsuz bir durum söz konusu değil” ifadesini kullandı.

