HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB kaynakları: Karabağ'daki süreci yakından takip ediyoruz

MSB kaynakları: Karabağ'daki süreci yakından takip ediyoruz

28.09.2023 12:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB kaynakları, Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki antiterör operasyonu sonrasında bölgedeki süreci yakından takip ettiklerini, Azerbaycan ordusunun operasyonunun ardından bölgede herhangi bir ateşkes ihlalinin tespit edilmediğini ifade etti.

MSB kaynakları: Karabağ'daki süreci yakından takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, "1 Ocak’tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 80’i son bir haftada olmak üzere bin 351 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" açıklamasında bulundu. Açıklamada, hava harekatlarında 58 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede şu açıklamalar yapıldı:

1 Ocak’tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 80’i son bir haftada olmak üzere bin 351 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 694’e ulaşmıştır.

(Hava Harekatları) Teröristlere ait sığınak, mağara ve depo olarak kullanılan yerler imha edilmiş, elde edilen ilk bilgiler kapsamında 58 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir.

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 621 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 15’i FETÖ mensubu olmak üzere 27’si terör örgütü üyesidir.

Kosova’nın kuzeyinde gerçekleşen, Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, birinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz.

Ülkemizin dost ve kardeş Libya halkına sağladığı destek ve yardımlar batı-doğu ayrımı olmaksızın Libya’nın tamamını kapsamaktadır.

BAKANLIK KAYNAKLARINDAN GÜNDEME İLİŞKİN SORULARA YANITLAR

Sel felaketinin yaşandığı Libya’daki yardım çalışmalarına ilişkin soru üzerine Bakanlık kaynakları, yaşanan felaketin ardından Libya’ya yardım eli uzatan ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait üç uçağın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdığını hatırlatan kaynaklar, sonrasında TCG Bayraktar, TCG Sancaktar ve TCG Osmangazi ile dört seferde yardım malzemeleri ve araç-gereçlerin gönderildiğini aktardı. Kaynaklar, yardım faaliyetlerin AFAD koordinesinde devam ettiğini belirtti.

"KARABAĞ'DAKİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki antiterör operasyonu sonrasında bölgedeki son durum ile Türk Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nın çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Merkezin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren kaynaklar, Azerbaycan ordusunun operasyonunun ardından bölgede herhangi bir ateşkes ihlalinin tespit edilmediğini kaydetti.

Suriye’nin kuzeyinde Arap aşiretleriyle terör örgütü arasındaki çatışmalar hatırlatılarak TSK unsurlarının durumuna ilişkin soru üzerine kaynaklar, “Birliklerimizin ve personelimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz, olumsuz bir durum söz konusu değil” ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Argiope lobata yayılıyor! Türkiye'nin çeşitli illerinde görüldüArgiope lobata yayılıyor! Türkiye'nin çeşitli illerinde görüldü
Eşini öldürdü, 3 çocuğunu ve komşusunu vurdu, kafasına sıktıEşini öldürdü, 3 çocuğunu ve komşusunu vurdu, kafasına sıktı
Kafede kurşun yağdırmıştı! 2 yıl sonra yakalandı, her şeyi itiraf ettiKafede kurşun yağdırmıştı! 2 yıl sonra yakalandı, her şeyi itiraf etti
Anahtar Kelimeler:
msb

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.