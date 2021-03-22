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  4. MSB: "Kilis’e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA’larla tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

MSB: "Kilis’e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA’larla tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

22.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB: "Kilis’e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz.

MSB: "Kilis’e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA’larla tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

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