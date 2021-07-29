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MSB kura sonuçları: 2021 MSB PERTEM işçi alımı sonuç sorgulama sayfası

29.07.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kura sonuçları, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. PERTEM işçi alımı için başvuru yapan adaylar arasında kura çekimi gerçekleşirken, sonuçlar da kura sonuç ekranı üzerinden yayınlanıyor. Başvuran adaylar, sonuçları TC Kimlik numaraları ile sorgulayabiliyor. İşte MSB PERTEM kura sonuç sorgulama ekranı!

MSB kura sonuçları: 2021 MSB PERTEM işçi alımı sonuç sorgulama sayfası

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) PERTEM işçi alımı için kura sonuçları açıklanıyor. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlara adaylar, TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabiliyor. MSB’de görev almak isteyen adaylar, 8 Temmuz tarihine kadar başvurularını tamamlamıştı. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların tamamlanmasının ardından ise 29 Temmuz tarihinde sonuçlar erişime açıldı. İşte MSB PERTEM kura sonuçları…

MSB PERTEM KURA ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

MSB (Milli Savunma Bakanlığı) PERTEM işçi alımı için başvuruların tamamlanması sonrası gözler kura çekimine çevrildi. Takvime göre, (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle dün tamamlandı. Kura çekimleri 28 Temmuz saat 10:30'da noter huzurunda gerçekleşti.

Noter huzurunda canlı olarak yapılan MSB PERTEM işçi alımı için kura çekilişi, bakanlığın sitesinden TC kimlik numarası ile sorgulanabiliyor.

Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB'nin internet sitesinden ilan edildi.

MSB PERTEM sonuç sorgulama ekranı için TIKLAYIN!


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İŞKUR Milli Savunma Bakanlığı

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